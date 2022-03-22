Кадыров показал видео запуска беспилотников во время действий на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram видео с запусками беспилотников в ходе действий на Украине. По его словам, использование БПЛА существенно облегчает задачу сухопутных войск.

[С помощью беспилотников] уничтожено две колонны противника, два командных пункта, четыре огневые позиции и несколько БМП, — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы ведут непрерывные наступательные действия с последующим вытеснением и уничтожением боевиков нацбатальонов, а российскими вооружёнными силами уже уничтожена большая часть техники противника.

Ранее глава Чечни выложил видео, на котором продемонстрировал трофейную бронемашину ВСУ, заявил о своих планах въехать на этой машине в Киев и впоследствии национализировать предприятие по производству этих бронеавтомобилей под нужды российских военных.

Он также заявил, что вооружённые правдой российские и донецкие бойцы не могут не победить. Он добавил, что это «самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия». Руководитель Чечни выразил своё восхищение военными, которые, несмотря на боевые действия в рамках специальной операции, не унывают и поддерживают друг друга.