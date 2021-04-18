Израиль копирует технологии российских беспилотников

https://static.news.ru/photo/d62c148e-a02c-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Фото: zala-aero.com

Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO (входит в ГК «Калашников») Александр Захаров.

На сегодняшний день есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Захаров.

В сюжете телеканала показали примеры применения в Сирии дронов-камикадзе «Ланцет», разработанных ZALA AERO, в частности уничтожение с помощью дронов пикапа боевиков и пулемётной точки.

Российские военные спецподразделения применили уже несколько десятков беспилотников «Ланцет-3» для ударов по международным террористам в Сирии. Для испытаний в боевых условиях туда была поставлена опытная партия БПЛА разработки «Калашникова».

Как писал NEWS.ru, боевое применение ударного беспилотника российского производства «Ланцет-3», также называемого дроном-камикадзе, показали на видео. В районе сирийской провинции Идлиб боевой дрон, разработанный компанией ZALA AERO Group, с 10 килограммами взрывчатки стартует в направлении территорий, подконтрольных боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Дрон летит в сопровождении беспилотника-разведчика, который напал на след автомобиля с командирами боевиков, после чего наносит удар по цели. На последующих кадрах видно, как дрон-камикадзе наносит удар по пулемётной точке боевиков.

По словам разработчиков БПЛА, ударные дроны используются в Сирии уже на протяжении нескольких лет, но раньше их применение было засекречено.