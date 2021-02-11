Иванов назвал стоимость разработки новейших систем российского оружия

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Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег — в год тратилось по 10–20 млрд рублей. Об этом сообщил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны Сергей Иванов.

Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент — и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло десять лет, чтобы сделать это без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно — в год по 10–20 миллиардов рублей, — цитирует РИА Новости чиновника.

Он отметил, что при триллионном бюджете для Вооружённых сил эта сумма — почти незаметные расходы.

Ранее Военно-морской флот Российской Федерации включил в свой состав 17-й по счёту новый патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Эти катера созданы для несения патрульной службы, доставки и высадки морских пехотинцев до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, а также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях. Экипаж катера состоит из трёх человек.

Судно способно развивать скорость до 50 узлов и имеет броневую защиту. Она состоит из бронепанели класса Бр4, иллюминаторов с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, двумя пулемётами 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм, писал NEWS.ru.