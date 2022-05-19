IT-специалист опроверг слова о чипах с холодильников в российских танках IT-специалист Дбар: российские танки нельзя отремонтировать чипами от холодильника в полевых условиях

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Российские танки нельзя отремонтировать в полевых условиях чипами от холодильника, сообщил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Фёдор Дбар. Так в разговоре с «Газетой.Ru» он прокомментировал заявление министра торговли США Джины Раймондо о том, что в российских военных машинах находят чипы от бытовой техники.

«В глубокой теории» для танков могут подойти программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), но их слишком трудно переставить, объяснил Дбар.

Чтобы провести «пересадку», требуется, во-первых, специфическое оборудование, которое «в полях» с собой никто не возит. Во-вторых, нужно каким-то образом извлечь схему из бытовой техники, а это достаточно нетривиальная задача. В-третьих, необходимо, чтобы извлечённый для «пересадки» ПЛИС был именно нужной модели. А их — десятки! В-четвёртых, нужен тот же программатор, поскольку ПЛИС стиральной машинки соответствующе запрограммирован и для работы в танке его нужно перепрошить, — рассказал он.

Кроме того, установить чип в танк с помощью паяльника без повреждений невозможно, добавил специалист.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников ранее сообщил, что наладить отечественное производство полупроводников можно в течение 15 лет. Сейчас в стране нет техпроцесса для их создания.