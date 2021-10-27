Истребители Су-35С появились на базе российских ВС в Сирии

На российской военной базе в городе Эль-Камышло в Сирии впервые появились российские многоцелевые истребители Су-35С. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». В США назвали Су-35С одним из лучших истребителей в своём классе.

Появление этих самолётов в зоне ожидаемой турецкой военной операции против курдских военизированных формирований дает четкий сигнал Анкаре, — говорится в публикации.

Ранее журнал The National Interest признал превосходство российского истребителя поколения 4++ Су-35С над американским F-22 «Раптор» пятого поколения. Авторы привели ряд параметров, в частности, наличие у российского самолёта встроенной 30-миллиметровой авиационной пушки, а также ракет, позволяющих воевать на небольшом расстоянии и поражать цели за пределами прямой видимости.

В материале отмечается, что Су-35С может наносить удары по наземным целям, самолёт оснащён большим количеством управляемых авиабомб, а также ракетами «воздух — поверхность» и крылатыми ракетами.