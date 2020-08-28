Истребители НАТО взлетели из-за российских противолодочных Ту-142

https://static.news.ru/photo/9258f106-ea00-11ea-b8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Истребители НАТО сопроводили десять российских противолодочных самолётов Ту-142, рассказал главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов. Он пояснил, что Ту-142 выполняли плановый полёт в дальней морской зоне над Чёрным, Балтийским, Норвежским и Чукотским морями, а также над морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

Он отметил, что Ту-142 выполняли полёт в рамках учений «Океанский щит — 2020», пишет ТАСС. Военный подчеркнул, что представители РФ не нарушили требований безопасности и Международных правил использования воздушного пространства. По его словам, российские пилоты морской авиации показали высокий уровень мастерства и подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любом районе Мирового океана, вне зависимости от обстановки.

В рамках военно-морского учения «Океанский щит — 2020» и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолёта, 15 вертолётов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота, — отметил Евменов.

Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22, пользуясь поддержкой самолётов-заправщиков KC-135, поднимались для «перехвата» трёх групп Ту-142 России, попавших в опознавательный район противовоздушной обороны Аляски, передаёт РИА Новости.

Минобороны РФ показало фрагмент учений «Океанский щит» в Беринговом море, в рамках которых ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» провели совместные стрельбы неподалёку от берегов Аляски. Видео снято с борта «Омска». На кадрах экипаж АПЛ выполняет срочное погружение после обнаружения условной надводной цели, которая находится в 328 километрах. После обратного отсчёта производится залп противокорабельной ракетой «Гранит» с глубины 45 метров. «Варяг», в свою очередь, выстрелил в условного противника крылатой ракетой комплекса «Вулкан». Обе ракеты успешно достигли целей. Руководил учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря, рассказал представитель ТОФ РФ Николай Воскресенский.

Для манёвров подготовили сложную мишенную позицию, имитировавшую долговременную огневую точку, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение корветов на цель и корректирование огня военные осуществляли с помощью беспилотников «Орлан-10».