Истребитель РФ перехватил самолёты-разведчики США и Франции

https://static.news.ru/photo/da0ca4b8-38b4-11eb-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами, сообщает РИА Новости. Для опознавания воздушных целей и пресечения возможного нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135, самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, самолёт-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Полёт Су-30 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было. После разворота иностранных военных самолётов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Как писал NEWS.ru, американские военные самолёты перехватили в районе побережья Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Об этом заявили в Объединённом командовании аэрокосмической обороной Северной Америки (НОРАД). В перехвате участвовали истребитель F-22 и самолёт-заправщик KC-135, которые поддерживались системами воздушного предупреждения и управления E-3.