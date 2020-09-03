Истребитель РФ перехватил самолёт Норвегии над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/1e46632e-edcb-11ea-8214-fa163e074e61_660.jpg МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31 вылетел на перехват после обнаружения над Баренцевым морем воздушной цели, летевшей к госгранице РФ. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, — цитирует ТАСС сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Уточняется, что как только норвежский самолёт развернулся от границы Российской Федерации, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Как писал NEWS.ru, истребитель Су-27 ВВС России был поднят в воздух для перехвата немецкого военного самолёта над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии. По данным центра, средства контроля зафиксировали цель, приближающуюся к границе РФ. После опознания самолёта Су-27 вернулся в аэропорт базирования.