Истребитель РФ перехватил над Беринговым морем бомбардировщики США

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Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем. Они совершали полёт над нейтральной территории и не пересекали российскую границу.

Как сообщает Национальный центр управления обороной, российские средства контроля зафиксировали две приближающиеся к госгранице цели. На перехват поднялся истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Его экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их, а после удаления самолётов от границы РФ вернулся на аэродром базирования. При этом нарушения госграницы со стороны американских самолётов не было.

15 сентября российский Су-27 перехватил американский самолёт над Балтийским морем. Также российские военные зафиксировали американский и британский самолёты-разведчики, которые приблизились к границе РФ над Чёрным морем. В этот же день бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США подлетел к границе над Беринговым морем.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.