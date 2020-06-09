Истребитель МиГ-35 оснастят голосовым помощником

https://static.news.ru/photo/c6549d2c-aad9-11ea-845d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский истребитель МиГ-35 получит экспертную систему, которая будет подсказывать лётчику во многих сложных ситуациях. Об этом сообщил лётчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

В новом истребителе всё направлено на помощь лётчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать лётчику во многих ситуациях, — сказал Селиванов.

В настоящее время у самолёта уже имеется речевой информатор с приятным женским голосом Рита.

Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается, — сказал Селиванов.

Как ранее писал NEWS.ru, 29 мая два стратегических бомбардировщика США были замечены в акватории Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.