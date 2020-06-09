Истребитель МиГ-35 оснастят голосовым помощником

Новейший российский истребитель МиГ-35 получит экспертную систему, которая будет подсказывать лётчику во многих сложных ситуациях. Об этом сообщил лётчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
В новом истребителе всё направлено на помощь лётчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать лётчику во многих ситуациях, — сказал Селиванов.
В настоящее время у самолёта уже имеется речевой информатор с приятным женским голосом Рита.
Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается, — сказал Селиванов.
Как ранее писал NEWS.ru, 29 мая два стратегических бомбардировщика США были замечены в акватории Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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