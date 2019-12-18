https://static.news.ru/photo/6d31f908-21f2-11ea-a29b-fa163e074e61_660.jpg F-35 Lightning II Фото: Tech. Sgt. Joshua Williams/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, которое позволяет уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны. В частности, речь идёт о российских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА».

Истребитель теперь способен передавать целеуказание для уничтожения мишени самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin. Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, на учениях в Нью-Мексико потребовалось всего десять минут после обнаружения цели, чтобы гаубица получила её координаты по различным каналам связи и уничтожила.

The Drive допускает такую же интеграцию истребителя и военных кораблей. Объединение их возможностей способно серьёзно увеличить дальность американского оружия, отмечают эксперты издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон заказал строительство 478 истребителей-бомбардировщиков для вооружения ВВС, ВМФ и Корпуса морской пехоты. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Кроме того, американское военное ведомство заказывает производство самолётов F-35A, F-35B и F-35C, однако их количество не уточняется. Общая стоимость контракта составила $34 млрд.