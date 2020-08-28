Источник: ракету «Циркон» запустят в сентябре с борта «Адмирала Горшкова»

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Новый запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках её лётных испытаний состоится в сентябре 2020 года. Это произойдёт с борта фрегата Северного флота (СФ) РФ «Адмирал Горшков». Кроме того, рассматривается возможность залповой стрельбы.

Новый запуск ракеты с «[Адмирала] Горшкова» запланирован на сентябрь, — пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе. Они рассказали представителю агентства о запланированной операции в кулуарах «Армия-2020».

Другой источник подтвердил график запуска и отметил, что «рассматривается возможность стрельбы сразу двумя ракетами по двум мишеням». В ТАСС подчеркнули, что не располагают официальным подтверждением полученной информации. Первый раз «Адмирал Горшков» произвёл пуск «Циркона» в начале 2020 года в акватории Баренцева моря. Гиперзвуковая ракета преодолела свыше 500 км и уничтожила береговую мишень.

Во время своего послания Федеральному собранию в феврале 2019-го российских лидер Владимир Путин рассказал, что «Циркон» способен развить скорость около 9 Махов и может уничтожать как надводные, так и наземные цели на расстоянии свыше 1 тысячи километров.

Наличие такого оружия в распоряжении РФ вызывает у Запада недовольство. Так, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Москву прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать.

Доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников считают, что вооружённые силы не могут указать точное целеуказание перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Эксперты отметили, что для этого нужны развитые инструменты воздушной, космической и морской разведки и этих средств нет у России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовый выпуск перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы начнётся в России. Разрешение на него получено корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Государственные испытания боеприпасов были завершены в начале 2020 года. После этого разработчики начали подготовку литера, позволяющего запустить их в серию.