Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты попали на видео

https://static.news.ru/photo/c77e36ec-2530-11ea-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 км. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины «Алибей» в Одесской области.

Кадры со стрельб опубликованы в YouTube. На них виден момент запуска ракеты из наземной установки, её полет над морем и попадание в мишень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Северодвинск» во время учебной стрельбы ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области установила рекорд. Отмечается, что данный факт занесён в Книгу рекордов ВС РФ за прошлый год.