Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты попали на видео

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 км. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины «Алибей» в Одесской области.
Кадры со стрельб
Ранее NEWS.ru сообщал, что многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Северодвинск» во время учебной стрельбы ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области установила рекорд. Отмечается, что данный факт занесён в Книгу рекордов ВС РФ за прошлый год.
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