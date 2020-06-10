Испытания модернизированного Ка-52М «Аллигатор» состоятся до конца 2022-го

Разработка и испытания опытных образцов модернизированного вертолёта Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением будут завершены к концу 2022 года.
Национальный центр вертолётостроения имени Миля и Камова холдинга «Вертолёты России» разместил на портале госзакупок закупку на изготовление и испытания двух опытных образцов Ка-52М,
Согласно документам, модернизация должна завершиться к концу 2020 года. После этого должны состояться предварительные лётные и государственные совместные испытания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первый вертолёт «Ансат» поступил в распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.
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