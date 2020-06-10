Испытания модернизированного Ка-52М «Аллигатор» состоятся до конца 2022-го

https://static.news.ru/photo/8813326a-abbc-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработка и испытания опытных образцов модернизированного вертолёта Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением будут завершены к концу 2022 года.

Национальный центр вертолётостроения имени Миля и Камова холдинга «Вертолёты России» разместил на портале госзакупок закупку на изготовление и испытания двух опытных образцов Ка-52М, передаёт «СПАРК-Интерфакс». Модернизация вертолётов включает в себя в том числе установку новых навигационной и прицельной систем, а также системы управления огнём, комплекса связи и сопряжение с новой крылатой ракетой. Стоимость доработки составляет около 153,5 млн рублей.

Согласно документам, модернизация должна завершиться к концу 2020 года. После этого должны состояться предварительные лётные и государственные совместные испытания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый вертолёт «Ансат» поступил в распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.