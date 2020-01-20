https://static.news.ru/photo/97dbe9b0-3b5c-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирак собирается направить в Россию, Китай и на Украину делегации для обсуждения закупок современных систем для защиты воздушного пространства.

Сейчас парламент находится в процессе формирования совместной делегации законодательной и исполнительной власти для визитов в развитые государства с целью заключения контракта на закупку усовершенствованного оружия, — цитирует члена парламентского комитета по безопасности и обороне республики Бадра аз-Зияди иракская газета Assabah.

Он отметил, что рассматривается идея покупки оружия в обмен на иракские нефтепродукты по аналогии недавнего соглашения с Китаем «нефть в обмен на реконструкцию».

Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящей из шести единиц техники.