Ирак собирается направить в Россию, Китай и на Украину делегации для обсуждения закупок современных систем для защиты воздушного пространства.
Сейчас парламент находится в процессе формирования совместной делегации законодательной и исполнительной власти для визитов в развитые государства с целью заключения контракта на закупку усовершенствованного оружия, — цитирует члена парламентского комитета по безопасности и обороне республики Бадра аз-Зияди иракская газета Assabah.
Он отметил, что рассматривается идея покупки оружия в обмен на иракские нефтепродукты по аналогии недавнего соглашения с Китаем «нефть в обмен на реконструкцию».
Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящей из шести единиц техники.
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