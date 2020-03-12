https://static.news.ru/photo/b23c658a-648a-11ea-9fde-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индонезия отказалась от заключения контракта на $1,14 млрд с Россией. Москва в рамках сделки должна была продать Джакарте 11 истребителей Су-35.

Как сообщает Bloomberg, Индонезия изменила свои планы из-за давления администрации американского президента Дональда Трампа. Вашингтон пригрозил Джакарте санкциями, если контракт будет заключён. Также США выступили резко против приобретения Индонезией патрульных кораблей у Китая.

Соглашение на поставку 11 самолётов Россия и Индонезия заключили в феврале 2018 года, начать передачу техники планировалось в 2019 году. Условия контракта допускали замену выплаты $570 млн товарными поставками.

До обострения ситуации в сирийском Идлибе РФ вела переговоры с Турцией о поставке истребителей Су-35. Как передавал NEWS.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может обратиться к Москве за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ в поставках от Вашингтона.