Индонезия отказалась от заключения контракта на $1,14 млрд с Россией. Москва в рамках сделки должна была продать Джакарте 11 истребителей Су-35.
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Соглашение на поставку 11 самолётов Россия и Индонезия заключили в феврале 2018 года, начать передачу техники планировалось в 2019 году. Условия контракта допускали замену выплаты $570 млн товарными поставками.
До обострения ситуации в сирийском Идлибе РФ вела переговоры с Турцией о поставке истребителей Су-35. Как передавал NEWS.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может обратиться к Москве за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ в поставках от Вашингтона.
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