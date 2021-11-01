Индия приостановила участие в новом проекте истребителя пятого поколения

Индийская сторона приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения FGFA на основе российского Су-57. Как рассказал РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, программа приостановлена до момента принятия Су-57 российскими Вооружёнными силами.

Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением, — сказал Шугаев.

В Ростехе сообщили, что несколько самолётов российские ВВС получат до конца этого года, до 2027 года в армию будет поставлено более 70 машин.

Проект FGFA, работа по которому началась ещё в 2007 году, предполагал создание индийского истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. Общая стоимость проекта оценивалась в сумму около $9 млрд, при этом Россия рассматривала партнёрство с Индией в качестве источника финансирования выпуска первых Су-57. В итоге был разработан дизайн перспективного индийского самолёта, на что Дели потратил $295 млрд. Однако впоследствии работа над проектом приостановилась из-за многочисленных разночтений между сторонами.

Впоследствии в Министерстве обороны Индии заявили, что Россия не располагает какими-либо уникальными технологиями по созданию истребителей пятого поколения. Все они известны индийским авиаконструкторам, и в дальнейшем речь может идти о покупке уже готовых самолётов «в случае, если возникнет необходимость».