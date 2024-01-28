Индия откажется от оружия из России? Что покупали, почему повернулись к США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия намерена отказаться от покупки вооружений у России и обратиться к США. Что случилось, почему Нью-Дели отвернулся от Москвы и перестал платить за вооружение, как развиваются отношения двух стран?

Почему Индия отвернулась от России

Источники в Нью-Дели заявили Reuters, что Индия намерена отказаться от закупок оружия в России.

«Едва ли мы сможем подписать какой-то крупный военный контракт с Россией. Это было бы красной линией для Вашингтона», — заявил Reuters индийский эксперт по России Нандан Унникришнан.

При этом четыре анонимных источника в Индии подтвердили Reuters, что Москва предложила Нью-Дели крупный контракт на поставку истребителей от КБ Сухого и КБ Микояна, вертолеты от КБ Камова, а также развитие совместного производства и обмен опытом. Эксперты утверждают, что премьер-министр Нарендра Моди выбрал развитие внутреннего производства с западными технологиями. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что в ближайшие 10 лет Нью-Дели намерен направить почти $100 млрд на военные расходы.

Индия рассматривает закупку боевых самолетов во Франции, постройку подводных лодок по технологиям Франции, Германии или Испании, истребителей — с американскими и французскими двигателями.

Почему Индия перестала платить за российское оружие

В апреле 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия прекратила поставки оружия и боеприпасов в Индию. Это произошло, когда Нью-Дели не смог оплатить счет в $2 млрд из-за антироссийских санкций.

По версии Bloomberg, Индия не смогла завершить сделку из опасения вторичных санкций. Россия предложила, чтобы Нью-Дели заплатил рублями, однако индийцы отказались. В Москве же не согласны на предложение Индии получить долговые обязательства в рупиях.

Какое оружие покупала Индия у России

Reuters приводит данные, согласно которым Россия поставляла 65% всего вооружения в Индию. По этим данным, сделки принесли РФ более $60 млрд за два десятилетия.

Индия стала главным покупателем оружия у России незадолго до начала СВО. Российский посол Денис Алипов указывал, что Нью-Дели закупает около четверти вооружений, выпускаемых в РФ. В конце 2021 года было заключено соглашение о военном сотрудничестве сроком до 2030 года.

«Мы предлагаем индийцам, пожалуй, лучшие условия, поэтому с нами сложно конкурировать», — объявил Алипов.

В 2023 году «Рособоронэкспорт» подтвердил, что намерен запустить в Индии производство ряда российских вооружений: зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», БМП «Бумеранг» и беспилотников.

OneIndia отмечает, что в 2018 году Индия приобрела у «Рособоронэкспорта» 240 ФАБ-1500 с лазерным наведением за 12,54 млрд рупий ($150 млн).

Defense News приводит список вооружений, которые Россия поставляла Индии с 2016 по 2020 год. Среди них:

149 БМП-2

30 танков Т-90C

20 ЗРК С-400 «Триумф»

140 истребителей Су-30МК

30 истребителей МиГ-29СМТ

25 000 ПТРК «Конкурс»

9000 ПТРК 9М911 «Рефлекс» с ракетами «Свирь»

500 ПТРК 9М114 «Штурм» с ракетами «Кокон»

5175 ПЗРК «Игла»

4 фрегата класса «Тальвар»

1 атомная подводная лодка

«Рособоронэкспорт» и Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как развивается сотрудничество с Индией сейчас

Авторы Reuters утверждают, что Индии приходится «идти по ниточке», чтобы не оттолкнуть от себя Россию.

«Индии приходится в отношениях с Россией идти по тонкой ниточке, так как она является одним из крупнейших поставщиков оружия и с 2022 года — одним из крупнейших поставщиков нефти. Прекращение закупок подтолкнуло бы Москву ближе к Пекину. Закупки оружия дают влияние [на Россию]. Отказавшись, вы подталкиваете их к Китаю», — сказал один из правительственных источников издания.

Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию в первой половине 2023 года. В октябре 2023 года аналитики заявили о резком сокращении импорта российской нефти в Индию. Объем поставок сократился до 1,6 баррелей в сутки. Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил Bloomberg в январе 2024 года, что поставки сократились из-за «непривлекательных скидок».

«Проблем с оплатой нет», — заявил он.

Читайте также:

Мощнее «Искандера»: как работают российские ФАБ-1500, что говорят в ВСУ

«Армия-2023». Главные военные разработки России

«Очередь несколько лет»: в ГД назвали самое продаваемое российское оружие