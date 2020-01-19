Индия провела испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Они признаны успешными, сообщают источники в правительстве страны.
Ракета была запущена с подводной платформы в Бенгальском заливе у побережья штата Уттар-Прадеш,
K-4 — баллистическая ракета средней дальности, её максимальная дальность полёта — 3500 километров. Она способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ракету планирую поставить на вооружение атомных подводных лодок класса Arihant.
Ранее, как писал NEWS.ru, исследовательская лаборатория военно-воздушных сил США испытала двигатель, созданный для гиперзвуковой ракеты X-60A.
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