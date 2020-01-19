Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin разбился во время испытаний в США после полутора часов полёта.

Аппарат удалось успешно запустить с военно-транспортного самолёта С-130. У беспилотника развернулись крылья и запустился двигатель. После этого Gremlin смог выйти на стабильную траекторию полёта. В конце испытаний двигатель отключили, был...