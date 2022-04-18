Индийский генерал рассказал о превосходстве российского оружия над западным

Генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал заявил, что вооружение России превосходит западные аналоги. По его словам, преимущество достигается за счёт его простоты, стоимости и надёжности, сообщает РИА Новости

Военный эксперт подчеркнул , что армия Индии к российским вооружениям.

Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надёжнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий, — отметил генерал.

Индия в период с 2017 по 2021 год закупала у России оружие почти на половину оборонного бюджета. Нью-Дели даже приобрёл дорогие зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее стало известно, что власти Индии отказались от закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5. Решение о закрытии сделки было принято в том числе руководством индийских военно-воздушных сил. Соглашение между странами было заключено около 10 лет назад, сейчас в Нью-Дели решили развивать местную программу по созданию вертолётов.