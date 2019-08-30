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«Рособоронэкспорт» по итогам работы Международного авиасалона МАКС-2019 планирует подписать контракты о поставках за рубеж российских самолётов, вертолётов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава компании Александр Михеев.

Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнёрами в эти августовские дни, принесёт российским предприятиям несколько миллиардов долларов, — цитирует его заявление ТАСС. Ранее, как писал News.ru, в...