Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35. Всего они совершили два пробных вылета.
Также индийской делегации представили экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57.
По некоторым данным, российская сторона может предложить Индии купить МиГ-35 во время визита премьер-министра страны Нарендры Моди на Восточный экономический форум, передаёт
Ранее News.ru писал, что индийский посол в России Венкатеш Варма сообщил, что Индия и Россия готовятся к совместной разработке и производству вооружений. Он отметил, что РФ остаётся одним из главных поставщиков вооружений в страну, а поставка российских систем С-400 идёт в соответствии с положениями контракта.