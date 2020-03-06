Легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 примут участие в Параде Победы на Красной площади в честь ознаменования 75-й годовщины в Великой отечественной войне. Как следует из заявки на сайте госзаказа, на поддержание в боевой готовности исторических машин с 13 марта до 12 мая военные готовы потратить 14 млн рублей. Как выяснил NEWS.ru, общие расходы Минобороны значительно больше. Госпрограмма вооружения начавшаяся 10 лет назад предполагала освоение 22 трлн рублей. Её завершение фактически связанно с грядущей юбилейной датой. Дальнейшие расходы на армию будут существенно скромнее, и Владимир Путин уже предупредил оборонщиков о том, что им предстоит диверсифицировать производство.

Вторая жизнь

Парад 9 мая обещает стать одним из самых грандиозных и дорогих мероприятий в истории современной российской армии. Минобороны выведет на брусчатку Красной площади 225 боевых машин. Это будут как уже хорошо известные танки «Армата», тяжелые БМП Т-15, зенитные-ракетные С-400 и стратегические комплексы «Ярс», так и 24 образца техники, ранее никогда не демонстрировавшихся публике. Возглавят колонну исторические машины — танки Т-34 и артиллеристская установка САУ-100.

Исполнителя работ по ремонту этой техники определят 13 мая. Впрочем, уже сейчас понятно, что в конкурсе участвует только один игрок — компания «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Это единственное в стране предприятие, занимающееся серийным производством, а также ремонтом бронетанковой техники. В составе машиностроительного холдинга этим вопросом занимается 61-й бронетанковый завод в Стрельне (Санкт-Петербург). На его мощностях проводится ремонт с последующей модернизацией танков Т-80 до уровня БВ.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющий директор предприятия Роман Чепурнов не скрывает, что только они обладают соответствующими компетенциями для проведения ремонта такой техники.

Десять лет назад мы уже дали вторую жизнь нескольким Т-34, которые пришли сюда с российской базы хранения, — отметил он в интервью ТАСС.

Не верить рад

Лаосские Т-34-85 появились в арсенале российской армии ещё в прошлом году после визита министра обороны Сергея Шойгу в Индокитай. В 2018 году в рамках военно-технического сотрудничества 30 Т-34-85 обменяли на Т-72А. В настоящее время все танки сведены в отдельный батальон 4-й гвардейской Кантемировской дивизии с дислокацией в Наро-Фоминске (Московская область). По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, машины должны участвовать в парадах, а также привлекаться к различным теле- и кинопроектам с исторической тематикой.

Факт получения Т-34-85 из Лаоса вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей, которые обвиняли Минобороны, по меньшей мере, в подмене истории.

Полученные машины 1953 года выпуска. Собрали их в Чехословакии. О какой преемственности и истории может идти речь! — утверждали пользователи сети.

Впрочем, с этой позицией не согласны как в Минобороны, так и на «Уралвагонзаводе». На церемонии встречи состава с бронетехникой в Кантемировской дивизии замглавы УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов сообщил, что машины относятся к последнему поколению Т-34 образца 1943 года, созданному в Нижнем Тагиле. Лицензия на их производство была передана Чехословакии. На Урале «лицензионные» машины считают своими, так как производство велось под надзором советских специалистов, а их главная отличительная особенность — уникальная технология стыковой сварки бронелистов «Уралвагонзавода». Она и сегодня используется при изготовлении корпусов современных российских танков.

История без наклонений

Сергей Шойгу придает большое значение предстоящему Параду Победы. Он юбилейный для страны-победительницы нацизма в Европе. И он символичен для российской бронетанковой промышленности, которая осенью отметит своё 100-летие. Поэтому парад, а за ним и выставка-форум «Армия» в подмосковной Кубинке станут знаковыми мероприятиями для отрасли. Ведь как ещё можно показать процесс эволюции от слепого копирования французских танков «Рено» захваченных красноармейцами в боях под Одессой в 1919 году, до создания машины Победы — Т-34 — и появления современного Т-14 «Армата» диктующего «моду» танкостроения всему миру.

Танк Т-14 объект 148 на тяжелой гусеничной унифицированной платформе «Армата» Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщил NEWS.ru исполнительный директор корпорации «Ростех» Олег Евтушенко, наряду с возрожденной легендой, танком Т-34, на Красную площадь выйдет и современная боевая техника — зенитные ракетные комплексы, бронетехника, артиллерийские установки, системы залпового огня, вертолетная техника и самолеты.

Наши инженеры с честью продолжают традиции российских оружейников и создают передовые решения, благодаря которым отечественная конструкторская школа занимает передовые позиции в мире. Олег Евтушенко исполнительный директор Корпорации «Ростех» исполнительный директор Корпорации «Ростех»

Шойгу обещает, как минимум 24 перспективных новейших образца техники. Увидеть их до 9 мая мог лишь ограниченный круг военных специалистов и представителей оборонной промышленности в рамках закрытой экспозиции военно-технического форума «Армия».

Парадный предпоказ

Из известных на сегодня участников Парад 9 мая следует выделить несколько действительно уникальных установок.

Публике впервые представят 57-мм зенитно-артиллерийскую систему «Деривация-ПВО», которую считают наследницей советской ЗСУ 57-2, прозванной на Западе «Адской молотилкой». Эта машина способна произвести до 120 выстрелов в минуту. В её арсенале обычные, бронебойные, дистанционно подрываемые и управляемые боеприпасы.

В парадном расчёте также примет участие 152- мм гаубица «Коалиция-СВ» производства екатеринбургского завода «Уралтрансмаш». Эта установка значительно превосходит все остальные стоящие на вооружении артсистемы по дальности стрельбы — в 2,5, по точности в 3, а по могуществу боеприпасов в 1,7 раз. При этом она способна произвести до 20 выстрелов в минуту и выполнить главный трюк современной российской артиллерии — «Огневой налет». Это приём, при котором машина, меняя положения ствола, отправляет в одну цель сразу несколько снарядов, которые достигнут её одновременно.

Парад рассекретит и инженерную машину дистанционного минирования ИСДМ на базе четырехосного тягача «КамАЗ». Про неё мало, что известно. Кроме того, что Минобороны и концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») подписали контракт на её производство в рамках форума «Армия-2019». Судя по фотографиям с выставки, это размещенные в кузове грузовика шесть пусковых кассет под запуск 24 мин каждая.

Из новинок будут и ещё одна система глобального подавления противника — самоходная реактивная установка «Тосочка», а также последняя облегченная версия самой мощной реактивной системы залпового огня ТОС-1 «Солнцепёк», удар которого похож на Апокалипсис: гектары выжженной земли, оплавленная техника, здания и ни одной живой души.

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» Сергей Булкин/NEWS.ru

Ва-банк

Профессор академии военных наук Вадим Козюлин считает, что Минобороны не сильно рискует, раскрывая «карты» и тратя деньги на мероприятие. По его словам, расходы на проведение парада заложены в годовой бюджет по статье «Боевая подготовка».

Для примера, те же стратегические мобильные комплексы «Ярс» совершат марш-бросок из Иваново в Москву своим ходом. Точно так же, как бы они в рамках боевой подготовки шли где-то по лесам Ивановской, Владимирской или Ярославских областей. Переброска в столицу другой техники железнодорожным или автомобильным транспортом — элементы боевой подготовки армии направленные на повышение её мобильности. Во всех учениях последних лет это одно из головных условий. Суть его в быстром развертывании на опасных участках мощных разнородных группировок войск. Средства, для которых могут предоставляться воинскими частями, находящимися в разных концах страны. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Что же касается новейших образцов — «невиданной» техники, то, по мнению эксперта, как и в советское время, демонстрация её на Красной площади — своеобразное послание иностранным военным атташе и гостям: российская армия модернизируется. А увиденное не экспериментальные образцы, а серийно поставляемые машины.

Подводя итоги перевооружения армии на итоговой коллегии Минобороны, Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину что в 2019 году достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Армия получила более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современных образцов до 68,2%. Это самый высокий показатель по армиям мира.