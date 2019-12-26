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Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.

В Twitter появилось видео, на котором танк правительственных войск атаковали боевики. Снаряд попал по центру корпуса, из-за чего произошёл взрыв. Однако танк почти не получил внешних повреждений. В подписи к...