Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начались государственные испытания модернизированного вертолёта Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года.

Холдинг «Вертолёты России» совместно с представителями Минобороны РФ начал государственные совместные испытания тяжёлого военно-транспортного вертолёта Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года, — говорится в сообщении холдинга.

В смешанный экипаж вертолёта войдут также представители Воздушно-космических сил РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М вывели из эллинга и спустили на воду в Северодвинске.

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