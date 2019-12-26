В России начались государственные испытания модернизированного вертолёта Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года.
Холдинг «Вертолёты России» совместно с представителями Минобороны РФ начал государственные совместные испытания тяжёлого военно-транспортного вертолёта Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года, — говорится в сообщении холдинга.
В смешанный экипаж вертолёта войдут также представители Воздушно-космических сил РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М вывели из эллинга и спустили на воду в Северодвинске.
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