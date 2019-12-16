Государственные испытания перспективных бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колёсной платформе «Бумеранг» планируется начать в будущем году.
По данным пресс-службы ООО «Военно-промышленная компания», оружие будет готово к проверке летом,
Ранее NEWS.ru писал, что Военно-промышленная компания (ВПК) совместно с Минобороны РФ закончила предварительные испытания опытных образцов БТР К-16 и БМП К-17 на базе перспективного колёсного шасси «Бумеранг». Результаты тестов учтут при серийном производстве боевых машин. Его начало запланировано на 2022 год.
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