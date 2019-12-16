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Одна из самых мощных пушек в мире «Пион» будет модернизирована на Урале до конца года под названием «Малка». Об этом заявил гендиректор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Капитальный ремонт и модернизация самоходной пушки закончатся в декабре. На неё были установлены новые приборы и произведено импортозамещение деталей. В данный момент орудие проходит испытания на полигоне. С 2020 года...