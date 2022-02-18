Госдепартамент США одобрил продажу Польше 250 новейших танков Abrams

Госдепартамент согласился на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак. Новые танки должны частично заменить 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy, стоящие на вооружении польской армии.

Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3, — написал Блащак.

Основной боевой танк M1A2 SEPv3 — наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Общая сумма, выделенная на приобретение танков, насчитывает 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд).

Ранее министр обороны страны заявил, что польские военные планируют разместить купленные у США танки Abrams в России и Белоруссии. Министерство обороны страны сначала опубликовало этот фрагмент выступления с явной оговоркой Блащака в социальной сети, но затем быстро удалило его. Однако скриншот с записью успел сохранить бывший глава Минобороны страны Томаш Семоняк, впоследствии публично прокомментировавший его. Он удивился, где нынешняя власть в стране берёт «таких некомпетентных людей».