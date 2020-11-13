Госдеп одобрил продажу ОАЭ самолётов F-35 и беспилотников MQ-9

https://static.news.ru/photo/994037fa-2730-11eb-903d-fa163e074e61_660.jpg MQ-9 Reaper Фото: imago stock&people/Global Look Press

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Объединённым Арабским Эмиратам 50 истребителей F-35, 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B, а также авиационных средств поражения. Общая сумма сделки составляет $23,37 млрд.

Американцы планируют продать 802 ракеты класса «воздух — воздух» средней и большей дальности, 150 противорадиолокационных ракет, 650 планирующих управляемых бомб, 50 управляемых ракет класса «воздух — поверхность» и другое оружие.

Разведывательные летательные аппараты General Atomics MQ-9B Reaper будут оснащены оптико-электронной станцией Raytheon Multi-Spectral Targeting System-D, а также радиолокационной станцией General Atomics AN/APY-8 Lynx. На дроны также установлены синтетическая аппаратура и станция радиоразведки. Они будут оснащены 515 управляемыми ракетами AGM-114R Hellfire, а также 27 комплектами управляемых бомб, сообщает «Газета.Ru».

Несмотря на то что о продажах уже объявлено официально, многие демократы в Конгрессе США выступают против этой сделки с Эмиратами.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что поставка вооружения позволит Абу-Даби сдерживать возросшие угрозы со стороны Тегерана. Он напомнил, что историческое соглашение ОАЭ и Израиля о нормализации отношений позволяет позитивно изменить стратегический ландшафт региона.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон одобрил продажу 50 истребителей F-22 Raptor Израилю. Сумма сделки составит $10,4 млрд. «Зелёный свет» контракту был дан после принятия решения о продаже истребителей F-35 Lightning II в ОАЭ.