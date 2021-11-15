Горбачёв призвал к отказу от ядерного оружия

Первый президент СССР Михаил Горбачёв призвал к демилитаризации мировой политики. Он назвал «опасным мифом» утверждение, что ядерное оружие гарантирует мир и безопасность. Об этом говорится в приветственном письме экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир.

Сторонники ядерного сдерживания утверждают, что оно является гарантом мира и безопасности, на это я отвечаю: ядерное оружие спасло мир — это опасный миф в опасном мире, — подчеркнул Горбачёв.

Он напомнил о Карибском кризисе в 1962 году, причиной которого, по его утверждению, как раз стало ядерное оружие. Он отмечает, что тогда мир стоял на грани войны между ядерными державами.

Последний руководитель СССР также сообщил, что в мире сейчас существует множество глобальных угроз — пандемия, бедность, нехватка воды, глобальное потепление и другие. Поэтому необходимо коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится к военному аспекту. Все усилия по обеспечению безопасности людей, по его словам, не достигнут цели, если правительства стран будут и дальше расходовать средства на гонки вооружений, прежде всего ядерных.

15 ноября в столице Казахстана открылась конференция участников Глобального альянса за ядерную безопасность и безъядерный мир.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России пока нет оснований полагать, что США могут первыми перейти к принципу неприменения ядерного оружия. Москва рассчитывает услышать позицию Вашингтона по обновлённой ядерной доктрине.