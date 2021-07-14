Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в 62 года

Главный конструктор российского истребителя МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Информацию об этом подтвердили в российской самолётостроительной корпорации «МиГ», пишет ТАСС.

К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушёл из жизни, — приводит агентство слова собеседника.

Российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был разработан в ОКБ-155 в 70-х годах прошлого века. Его разрабатывали на базе истребителя МиГ-25. Истребитель стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Сейчас в российской армии на вооружении находятся более 250 самолётов МиГ разных моделей.

На сегодня российский истребитель МиГ-31 постоянно перехватывает иностранные самолёты-разведчики.

Ранее сообщалось, что 19 апреля над акваторией Баренцева моря были обнаружены самолёты США и Норвегии, которые пытались приблизиться к российской государственной границе. Цели были идентифицированы российскими радарами, и на перехват вылетел МиГ-31. Российский самолёт сопроводил их над Баренцевым морем.