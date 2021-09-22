Глава ВВС США признал отставание от России и Китая по гиперзвуковому оружию

США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуковому оружию и значительным отставанием от России и Китая в этой сфере. Для развития необходимо определить набор целей, который необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ уничтожения. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на слова министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

Во время выступления на AFA’s Air, Space & Cyber Conference Кендалл заявил, что «предельно ясно» понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты.

Они движутся очень быстро <...> и отлично понимают, зачем им это нужно, — подчеркнул министр.

В связи с этим он призвал ВВС США сначала определить набор целей, который необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ уничтожения цели. Что касается необходимой промышленной базы для создания ракет, то её строительство начнется по мере развития программы. По его словам, ВВС могут ускорить выполнение программы, «но мы должны решить, куда мы пытаемся добраться, а затем как можно быстрее добраться туда».

Ранее эксперт заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) лишит Россию преимущества в вооружении. Он предусматривает развёртывание ракетной батареи из центра управления и четырёх пусковых установок с двумя ракетами в каждой. Оружие поступит в армию Соединённых Штатов в 2023 году.