Стало известно о создании электромагнитной катапульты для авианосца в РФ

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно, — цитирует его агентство.

Рахманов добавил, что заказа от Минобороны на строительство нового авианосца пока нет и о точных сроках создания катапульты говорить преждевременно.

Однако он подчеркнул, что необходимо изучить опыт зарубежных коллег, которые её применяют. Единственными кораблями, оснащаемыми ею сегодня, являются американские авианосцы типа «Джеральд Форд». На остальных стоят паровые катапульты.

У России есть единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», с которого самолёты взлетают при помощи трамплина, установленного на палубе корабля. Однако сам корабль находится в плохом состоянии. Эксперты отмечали, что ремонтировать и модернизировать его начали ещё в 2017-м, но работы до сих пор не закончены.

Корабль является представителем проекта 1143.5, это флагман ВМФ РФ и Северного флота РФ. Спущен на воду в 1985-м, назван в честь адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Согласно данным из открытых источников крейсер может нести до 50 самолётов и вертолётов. Среди них истребители МиГ-29К и Су-27К, Су-33, МиГ-29КУБ.

Ранее стало известно, что ремонт «Адмирала Кузнецова» идёт по графику, однако испытания корабля будут отложены из-за технических проблем на неопределённый срок.