Гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15 разработали в России

https://static.news.ru/photo/bd5ae226-22a2-11eb-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak.kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» показал охотничий самозарядный гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ. Он разработан на базе автомата АК-15.

Ствол нового карабина при сохранённой длине 415 мм имеет гладкий канал и в конце сверловку типа Paradox. С увеличением калибра увеличился и внешний диаметр ствола. Карабин имеет новый магазин под патрон 366 ТКМ с окнами и скошенной пяткой, — цитирует телеканал «Звезда» пресс-службу компании.

Оружие обладает планками Пикатинни. Они установлены на крышке ствольной коробки и на накладке газовой трубки. Также карабин имеет вывешенное цевьё, дульный тормоз-компенсатор с байонетным креплением. Приклад у оружия телескопический и может складываться, а прицел нового типа, диоптрический.

АК-15 — автомат Калашникова (7,62 мм) на базе автомата АК-12 (5,45 мм). Он предназначен для личного состава спецподразделений вооружённых сил и других ведомств. АК-12 используется в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Оружие было принято на вооружение в конце 2018 года, тогда же оно поступило в войска.

Как писал NEWS.ru, бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников приобрёл концерн «Калашников». Он стал владельцем 75% минус 1 акция. По мнению экспертов, сумма сделки должна составить порядка 1 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки может оказаться ниже.