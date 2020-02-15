https://static.news.ru/photo/6dafb3f4-4ffe-11ea-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army Space and Missile Defence Command

Американские военные в ответ на запрос сенаторов заявили, что гиперзвуковое оружие Штатов оснастят ядерными боеголовками. Об этом рассказал руководитель Стратегического командования США Чарльз Ричард.

В настоящее время Пентагон разрабатывает ракеты, способные развивать скорость свыше шести тысяч километров в час. По предварительным данным, они смогут достигать верхней точки атмосферы Земли и оставаться вне досягаемости систем ПВО и ПРО, пишет портал Defence blog. По заявлениям Пентагона, новейшее оружие позволит наносить удары в течение нескольких минут. Ведомство начнёт активные испытания данных технологий в 2020 году.

Работа в данном направлении обеспечит стране «постоянное, видимое и глобальное присутствие», которое нацелено на поведение противника на каждом этапе конфликта без пересечения ядерного порога.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США свернули программу разработки гиперзвукового оружия из-за нехватки средств. В проекте бюджета расходы на эти цели были сокращены на треть. Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response).