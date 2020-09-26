Генштаб не стал связывать учения «Кавказ-2020» с украинским «подтекстом»

https://static.news.ru/photo/1d33c5f2-ffd3-11ea-8e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Стратегические учения «Кавказ-2020» являются плановыми и не содержат никакого связанного с Киевом «подтекста», рассказал глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. Он объяснил, что армия РФ организует такие манёвры каждый год, чередуя место проведения.

Генерал армии отметил, что Москва анонсировала мероприятия в декабре 2019 года, после чего были проведены соответствующие тренировки, внезапные проверки.

И какого-то подтекста насчёт Украины — его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в Российской Федерации. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству, — цитирует Герасимова RT.

Учения «Кавказ-2020» начались 21 сентября и закончатся 26 сентября. Они проходят на территории Южного военного округа на побережьях Чёрного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. В учениях принимают участие представители семи государств, считая Россию.

Тяжёлая огнемётная система «Тосочка» шквальным огнём уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника в рамках основного этапа военных учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр. Как сообщает Минобороны РФ, это был первый случай применения ТОС-2 «Тосочка» в ходе текущих учений.

В ведомстве рассказали, что огонь неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3 нанёс выдвигающемуся противнику значительный урон. «Тосочка» представляет собой развитие идей, реализованных при создании «Солнцепёка». ТОС-2 превосходит предшественника по тактико-техническим характеристикам. Ранее в рамках учений «Кавказ-2020» российские морпехи отработали высадку на берег под прикрытием флота и авиации, передавал NEWS.ru.