Генерал заверил, что Россия не атакует ядерным оружием первой

Россия подготовила наземные ядерные установки на случай ответа противнику, сообщил генерал армии в отставке Владимир Болдырев в разговоре с «ПолитРоссией». Он заверил, что применять ядерное оружие первой Российская Федерация не будет, так как это противоречит её принципам.

Не может быть и речи о подготовке нанесения наступательного ядерного удара. Согласно нашей военной доктрине, мы не применяем первыми ядерное оружие. Отсюда нужно исходить, — сказал Болдырев.

Он добавил, что стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы России — так называемая ядерная триада — всегда находятся наготове.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся более 95% пусковых установок ядерных стратегических сил России. По его словам, «на боевое дежурство заступило шесть ракетных полков, оснащённых комплексами „Ярс“ стационарного и подвижного базирования».

Он также добавил, что дoля современного вооружения наземных стратегических ядерных сил составляeт 51%, а оснащение ядерной триады современным вооружением достигло 55%.