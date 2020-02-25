Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота. Об этом заявил глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.
По его словам, это стало ясно после анализа действий российских военных летом-осенью 2018 года и летом-осенью 2019-го.
Мы увидели увеличение на 50% ресурсов под водой, задействованных Россией в том числе, и в операциях по патрулированию подводными лодками за пределами своих границ, — сообщил Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооружённых сил.
Вместе с тем он отметил «рост адекватного поведения российских моряков».
Из этих наблюдений генерал сделал вывод, что следует наращивать возможности США для обеспечения «свободы действий» в рамках конкуренции под водой.
Ранее, как писал NEWS.ru, Уолтерс проинформировал, что Россия и страны НАТО прекратили демонстрацию опасных действий в воздухе и на море.
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