https://static.news.ru/photo/c13db90c-57ed-11ea-b868-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота. Об этом заявил глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.

По его словам, это стало ясно после анализа действий российских военных летом-осенью 2018 года и летом-осенью 2019-го.

Мы увидели увеличение на 50% ресурсов под водой, задействованных Россией в том числе, и в операциях по патрулированию подводными лодками за пределами своих границ, — сообщил Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооружённых сил.

Вместе с тем он отметил «рост адекватного поведения российских моряков».

Из этих наблюдений генерал сделал вывод, что следует наращивать возможности США для обеспечения «свободы действий» в рамках конкуренции под водой.

Ранее, как писал NEWS.ru, Уолтерс проинформировал, что Россия и страны НАТО прекратили демонстрацию опасных действий в воздухе и на море.