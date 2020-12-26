Генерал оценил немецкую публикацию о гиперзвуковом оружии РФ

https://static.news.ru/photo/06ed861a-4859-11eb-a153-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Публикация немецкого издания Die Welt о том, что Россия ударит по американским базам в Европе своим гиперзвуковым оружием и на это даже отреагировать никто не успеет, похожа на фейк. Об этом заявил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин.

Публикация Die Welt — это фейк. На сей раз тревога, поднятая немецкими журналистами, не имеет под собой оснований. Россия, в соответствии с договором СНВ-3 и другими соглашениями, уведомляет американскую сторону о пусках своих учебно-боевых ракет не менее чем за 24 часа до их начала, — сообщил «МК» Есин.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно убеждал европейских лидеров не предоставлять территорию для размещения ракет США, чтобы не подвергать себя угрозе ракетного удара со стороны России.

При этом опасения европейцев относительно возможностей нашего гиперзвукового оружия вполне обоснованы. При определённой ситуации, если дело дойдёт до «горячего», предупреждать уже никто никого не будет. И если Россия нанесёт удар гиперзвуковым оружием, то что-то ответить американцы просто не успеют. Никто не успеет, — добавил Есин.

Он уточнил, что никакие государства не способны будут перехватить это оружие в ближайшие пять-семь лет.

Как писал NEWS.ru, появление и развитие гиперзвукового оружия у России, Китая и США несёт за собой новые серьёзные угрозы безопасности для Европы, считают авторы немецкого издания Die Welt. По их мнению, эра гиперзвукового оружия приведёт к новой «спирали угроз» и противостоянию между крупными державами и станет кошмаром для европейской безопасности.

В статье упоминается случай, когда при учебных пусках ракет в Охотском море российскими вооружёнными силами на американской базе в Германии сработал сигнал воздушной тревоги. По мнению авторов публикации, этот случай демонстрирует, что в США допускают удар российских ВС по Европе и всё время находятся начеку. При этом из-за новых технологий вооружений остаётся риск даже не успеть поднять тревогу.

Военные аналитики в Германии отмечают, что появление и распространение гиперзвукового оружия может нарушить баланс между ядерными державами и стать серьёзным препятствием в переговорах о разоружении. Эксперты считают, что сейчас в области гиперзвукового оружия лидируют Китай и Россия, а США со своей стороны стараются не отставать в аналогичных разработках.