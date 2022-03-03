Генерал объяснил, какие силы приведены в боеготовность по приказу Путина

Приказ президента РФ Владимира Путина привёл в готовность в том числе ядерное оружие, рассказал доктор военно-технических наук генерал-майор Борис Соловьёв KP.RU. Стратегические силы сдерживания — это не «ядерная триада», а различное вооружение, нацеленное на разгром противника, отметил он.

Стратегические ядерные силы — это обобщённое название наших войск, у которых основное вооружение ядерное. Тут три компоненты: ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот и стратегическая авиация. Иногда их называются «ядерной триадой». А вот стратегические силы сдерживания предназначены для разгрома противников России с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Подчёркиваю: различных видов оружия, а не только ядерного, — сказал Соловьёв.

Он добавил, что особый режим боевого дежурства означает высшую степень готовности, за которой лишь «полная боеготовность», когда ядерное оружие может быть использовано. В России три «ядерных чемоданчика» — у президента, министра обороны и начальника Генштаба.

Также Соловьёв напомнил, что по «Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» Россия может использовать ядерное оружие, если с аналогичным нападут на неё или на союзников. Или же при нападении с обычным вооружением, которое ставит под угрозу существование государства.

Ранее несколько делегаций стран Евросоюза, США и Великобритании покинули зал во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова в рамках конференции по разоружению в Женеве. За пределами зала представители западных стран приветствовали бойкот аплодисментами.