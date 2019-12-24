https://static.news.ru/photo/01572cbe-26c3-11ea-b29d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о комплексах ПВО на новых физических принципах поражения цели, которые разрабатывают в России. Такие комплексы используют современные средства: лазер, электромагнитное излучение и другие. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Красную звезду».

В текущем году плановая поставка современного вооружения позволила сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4, и перевооружить зенитную ракетную бригаду на ЗРК средней дальности «Бук-М3», подразделение ПВО — на ЗРК малой дальности «Тор-М2» и подразделения ПВО трех общевойсковых соединений военных округов на ПЗРК «Верба», — привели слова Александра Леонова в издании.

Он добавил, что Россия лидирует в области разработок ПВО и имеет свои уникальные технологии и образцы. Уже разработаны и поставлены современные виды вооружения: «Поляна-Д4М1», «Купол-М3» и «Ниобий-СВ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России завершены испытания нового комплекса ПВО «Гибка-С», которое устанавливается на бронеавтомобиль «Тигр».