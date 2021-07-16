Геймер раскрыл секрет танка Британии на форуме компьютерных игр

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Засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2 появился в Сети. Сделал это один из пользователей, желая улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает UK Defence Journal.

Геймер возмутился тем, что разработчики игры неправильно смоделировали танк, и выложил на форуме выдержки из засекреченного пособия по техническому обслуживанию военной техники. Некоторые части текста были затемнены.

При этом разработчики отказались обсуждать документ, а модератор форума заявил, что имеется письменное подтверждение от Министерства обороны о засекреченности документа.

Ранее стало известно, что Великобритания начнёт модернизацию своего парка бронетехники, чтобы противостоять растущей военной мощи России. Новая версия известного танка Challenger будет построена вопреки британским традициям танкостроения. Танковые силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, а основной танк британских ВС Challenger 2 морально устарел.