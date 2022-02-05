FT: Россия перенесла учения ядерных сил из-за ситуации вокруг Украины

Военные и представители разведслужб США полагают, что Россия намерена провести в феврале масштабные учения с использованием ядерных сил, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в конгрессе. О «планах» РФ заявили директор Национальной разведки Эврил Хэйнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли на закрытом брифинге в палате представителей.

Как правило, манёвры с использованием ядерных сил проходят в России осенью, пишет FT. В частности, в ходе учений проводятся испытания межконтинентальных баллистических ракет. Однако в этот раз российский президент Владимир Путин решил перенести их на февраль в качестве предупреждения для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае вторжения войск РФ на Украину.

Ребекка Хайнихс, эксперт по политике в области ядерных вооружений из Института Хадсона, заявила, что проведение манёвров одновременно с наступлением на Украину стало бы «невероятно провокационным и зловещим сигналом».

В США полагают, что Россия может вторгнуться на украинскую территорию в середине февраля — конце марта, отмечает издание.

Зампредседателя генсека ООН Фархан Хак ранее заявил, что всем сторонам стоит избегать любых действий или риторики, которые способны привести к обострению ситуации вокруг Украины. Так он прокомментировал недостоверный материал американского агентства Bloomberg о «российском вторжении» на Украину, опубликованный в ночь на 5 февраля.

После того как на это сообщение обратили внимание журналисты, его признали ошибочным и удалили. Материал о якобы начале военных действий провисел на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала фейковую публикацию Bloomberg. Дипломат заявила, что агентство не в первый раз распространяет ложные сведения об РФ и Украине.