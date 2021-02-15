Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат гиперзвуковое оружие

Носителями гиперзвукового оружия станут фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Они смогут нести до 32 крылатых ракет.
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По словам собеседника агентства, каждый из фрегатов получит по 4 универсальных стрельбовых комплекса, каждый из которых рассчитан на 8 крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе — «Циркон».
Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.
Стандартные корабли серии 22350 несут по два универсальных стрельбовых комплекса. На головном корабле проекта — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — испытывают ракеты «Циркон».
Первые стрельбы состоялись в начале октября 2020 года. Корабль запустил крылатую ракету из Белого моря, она сумела поразить цель в Баренцевом море. Наибольшая скорость «Циркона» составила 8 скоростей звука.
Ранее NEWS.ru писал, что пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки.