Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат гиперзвуковое оружие

https://static.news.ru/photo/a99456c8-6ffa-11eb-8ff2-96000091f725_660.jpg Фото: Wikipedia.com

Носителями гиперзвукового оружия станут фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Они смогут нести до 32 крылатых ракет.

Как сообщили ТАСС источники в отрасли, пара фрегатов будут способны выполнять классические задачи, возложенные на корабли этой серии, при этом у них увеличен боекомплект, есть возможность установки гиперзвукового оружия.

По словам собеседника агентства, каждый из фрегатов получит по 4 универсальных стрельбовых комплекса, каждый из которых рассчитан на 8 крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе — «Циркон».

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Стандартные корабли серии 22350 несут по два универсальных стрельбовых комплекса. На головном корабле проекта — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — испытывают ракеты «Циркон».

Первые стрельбы состоялись в начале октября 2020 года. Корабль запустил крылатую ракету из Белого моря, она сумела поразить цель в Баренцевом море. Наибольшая скорость «Циркона» составила 8 скоростей звука.

Ранее NEWS.ru писал, что пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки.