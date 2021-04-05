Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выстрелил крылатой ракетой «Калибр»

В ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели,
По данным ведомства, в расчётное время ракета поразила цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км.
Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вёл стрельбу по мишеням из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую он получил в ходе модернизации. Во время испытания район акватории и воздушное пространство прикрывали самолёты и вертолёты морской авиации.
Ранее сообщалось, что за время модернизации были отремонтированы корпусные конструкции фрегата, демонтировано и оборудовано заново около 20% надстройки корабля, отремонтирована донно-забортная арматура, частично были заменены магистральные кабельные трассы, установлены современные комплексы крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран», а также новое оборудование.
Как заявляли в Минобороны, большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» сможет брать на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», писал NEWS.ru.