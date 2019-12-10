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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл комплекс плановых корабельных учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами в акватории Чёрного моря. В роли условного противника выступили два самолёта Су-24М.

На первом этапе моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков, — сообщили в Черноморском флоте.

Во время второго этапа учений экипаж фрегата отразил нападение самолётов условного противника, выполнив артиллерийскую стрельбу по воздушным целям.

Как писал NEWS.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола» и взял курс на север Атлантики. Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды. Военные моряки отработали совместные действия по освобождению захваченного судна, проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей.