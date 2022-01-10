Forbes рассказал о российском оружии, способном «взрывать целые улицы»

Удлинённые заряды разминирования, находящиеся на вооружении в российской армии, помогут при необходимости справиться с установленными на путях вторжения в Украину минами, рассказал в статье журналист Forbes Дэвид Экс. Он назвал этот вид оснащения очень опасным в гипотетической войне. По его словам, с их помощью можно будет «взрывать целые улицы».

Журналист также напомнил об опасности применения таких зарядов, в частности, он привёл случай, произошедший в 1995 году во время боевых действий в Чечне. Тогда русскими сапёрами была допущена ошибка и они забросили заряд в расположение своих военнослужащих. В результате погибли 28 человек, отметил Экс и подчеркнул, что российскими военными были переданы Донбассу возимые установки разминирования УР-83П. Однако их якобы использовали не только для разминирования.

Сепаратисты запустили удлинённый заряд вдоль улицы в посёлке Александровка. Если во время взрыва в Александровке и были мирные жители, они наверняка погибли или получили ранения вместе с оборонявшимися украинскими военнослужащими, — заявил он.

Как заметил журналист, удлинённый заряд разминирования выглядит как заряд взрывчатого вещества, который забрасывается на минное поле ракетой с пороховым реактивным двигателем. Это необходимо для подрыва всего, находящегося на определённой территории мины. Такой заряд расчищает территорию 90 на 6 метров.

По словам Экса, удлинённый подрывной заряд является грубым средством ведения войны, который способен использоваться не только против военных, но и мирного населения.

Ранее офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал самые опасные вооружения России. Он выделил новую ядерную торпеду «Посейдон» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Кроме того, по мнению Иствуда, устрашающее воздействие имеют зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», вертолёт Ми-28НМ Superhunter и ракета МБР РС-24 «Ярс».