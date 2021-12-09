Forbes: Донбасс может оказаться опасен для военной авиации России и Украины

Конфликт Украины и России, если он начнётся, может оказаться «смертельно опасным» для украинских ВВС. Однако российская авиация тоже будет под угрозой. Об этом говорится в статье, опубликованной в Forbes.

Если российские танки массово пересекут границу, они могут оказаться без существенного прикрытия с воздуха. Хотя российские ПВО, вероятно, могут предотвратить действия стареющих, истощённых украинских ВВС на фронте, также возможно, что украинские ПВО могут затруднить <...> собственные воздушные операции России, — написал автор статьи Дэвид Экс.

Он привёл в пример конфликт в Южной Оcетии в 2008 году. Тогда, по его словам, грузинские силы ПВО нанесли серьёзный урон российским ВBС. И это при том, что у Тбилиси было вооружение, доставшееся в наследство от бывшего CССР, в том числе ЗРК С-125М, самоходные ЗРК комплексы «Бук-M1» с ЗУР средней дальности. Также в арсенале были ЗРК «Oса-АК» с ЗУР малой дальности и переносные ЗPК «Стрела».

Издание утверждает, что только 8 августа 2008 года грузинские «Буки» якобы сбили четыре российских самолёта — три штурмовика Cу-25 и бомбардировщик Tу-22М3. По мнению автора, нечто похожее угрожает России в Донбaссе, если Москвa решит начать «вторжение».

Ранее сообщалось, что Ростех поставит в ВКС России до конца 2021 года несколько новейших самолётов — истребителей пятого поколения Су-57. Всего до 2027-го российским вооружённым силам планируется передать более 70 Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.