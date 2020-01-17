https://static.news.ru/photo/2a221e44-39e0-11ea-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео с учений экипажа ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» из кабины пилота появилось в Сети.

На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что российский спецназ в текущем году примет на вооружение новый тяжеловооружённый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. В военных кругах машину уже прозвали «летающий танк».