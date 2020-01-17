Видео с учений экипажа ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» из кабины пилота появилось в Сети.
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты,
Ранее NEWS.ru писал, что российский спецназ в текущем году примет на вооружение новый тяжеловооружённый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. В военных кругах машину уже прозвали «летающий танк».
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