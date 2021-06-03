«Это совсем другая армия»: Пентагон изучил военные возможности России

Американские эксперты пояснили, что Россия больше не полагается в конфликтах на грубую силу, а делает ставку на информационное доминирование на поле боя. Для этого Москва активно использует технологии ИИ, в частности, в сферах командования и контроля, системе раннего предупреждения о ракетном нападении, логистике и обучении войск. Российская армия задействует ИИ для увязки в единую сеть подразделений разных видов и родов ВС для более эффективной координации. В Пентагоне считают, что этот подход напоминает американскую концепцию объединённого вседоменного командования и контроля (Joint All-Domain Command and Control).

В докладе также утверждается, что Россия намерена широко применять беспилотные аппараты в вооружённых конфликтах будущего, а со временем и вовсе рассчитывает заменить солдат роботами. Аналитики считают, что Сирию использовали в качестве испытательного полигона для подобных систем. Составители документа напоминают, что к 2018 году российские БПЛА совершили в САР 23 тысячи вылетов, проведя в воздухе не менее 140 тысяч часов.

Ранее стало известно, что представители командного состава ВВС США встревожены из-за недостаточной боеспособности подчинённых им сил. Офицеры опасаются, что американские ВВС стали «немного ленивы» и в настоящее время неспособны составить конкуренцию равному противнику в гипотетическом конфликте — например, России или Китаю.