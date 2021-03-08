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Оружие

Эстония собирается купить у Швеции 250 новейших гранатомётов Carl-Gustav M4

18:40, 08 марта 2021
Carl-Gustav M4 Carl-Gustav M4 Фото: Public domain/wikipedia.org

Эстонские власти собираются приобрести у шведского предприятия 250 новейших противотанковых гранатомётов Carl-Gustav M4, рассказал 8 марта представитель Государственного центра оборонных инвестиций при Минобороны прибалтийской страны Рамиль Липп. Оружие находится на вооружении нескольких стран — членов НАТО, в том числе и Соединённых Штатов Америки. В настоящий момент последние модификации Carl-Gustav M4 заказали 13 государств.

По его словам, цель закупки — совершенствование противотанковой обороны и замена устаревших Carl-Gustav M2 и M3, находящихся на вооружении республики.

Мы представили <...> заказ на покупку почти 250 гранатомётов Carl-Gustav M4. Новая модель значительно легче прежних модификаций. Если M2 весит 14,2 килограмма, то вес нового гранатомёта равен всего семи килограммам. Также новый гранатомёт короче на 13 сантиметров,цитирует чиновника РИА Новости.

Все образцы поступят в страну в нынешнем и следующем годах. Кроме того, всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Так, по его данным, доля юных граждан с такой точкой зрения, по сравнению с прошлым годом, увеличилась с 54% до 63%. Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране.

Стоит заметить, что не только в Эстонии, но и даже в некогда входящей в состав союзного государства Украине также высказывают намерение «померяться силами» с РФ. Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России.

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