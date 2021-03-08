Эстония собирается купить у Швеции 250 новейших гранатомётов Carl-Gustav M4

https://static.news.ru/photo/1da6ba4e-8025-11eb-9761-96000091f725_660.jpg Carl-Gustav M4 Фото: Public domain/wikipedia.org

Эстонские власти собираются приобрести у шведского предприятия 250 новейших противотанковых гранатомётов Carl-Gustav M4, рассказал 8 марта представитель Государственного центра оборонных инвестиций при Минобороны прибалтийской страны Рамиль Липп. Оружие находится на вооружении нескольких стран — членов НАТО, в том числе и Соединённых Штатов Америки. В настоящий момент последние модификации Carl-Gustav M4 заказали 13 государств.

По его словам, цель закупки — совершенствование противотанковой обороны и замена устаревших Carl-Gustav M2 и M3, находящихся на вооружении республики.

Мы представили <...> заказ на покупку почти 250 гранатомётов Carl-Gustav M4. Новая модель значительно легче прежних модификаций. Если M2 весит 14,2 килограмма, то вес нового гранатомёта равен всего семи килограммам. Также новый гранатомёт короче на 13 сантиметров, — цитирует чиновника РИА Новости.

Все образцы поступят в страну в нынешнем и следующем годах. Кроме того, всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Так, по его данным, доля юных граждан с такой точкой зрения, по сравнению с прошлым годом, увеличилась с 54% до 63%. Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране.

Стоит заметить, что не только в Эстонии, но и даже в некогда входящей в состав союзного государства Украине также высказывают намерение «померяться силами» с РФ. Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России.