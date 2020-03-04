https://static.news.ru/photo/9e38f2ba-5e68-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Lisa Ferdinando/Dod/GlobalLookPress

Глава Минобороны США Марк Эспер опроверг превосходство России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия и заявил об американских инновационных разработках в этой сфере. Об этом сообщил ТАСС.

Гиперзвуковое оружие — один из наших главных приоритетов. Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить, — привели слова Марка Эспера в ТАСС.

При этом Соединённые Штаты пока не представили собственного гиперзвукового оружия. В Пентагоне неоднократно заявляли об отставании США в сфере разработки гиперзвукового оружия. Даже сам Марк Эспер в конце 2019 года сообщил о том, что американцы участвую в этой области в роли догоняющего.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель исследовательских и инженерных программ Минобороны США Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт сообщили о превосходстве России и Китая в области гиперзвукового оружия. Майкл Уайт также поделился, что в Соединённых Штатах разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования.