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Эшелон военной техники пересёк Крымский мост после завершения учений

09:58, 16 февраля 2022
Эшелон военной техники пересёк Крымский мост после завершения учений Крымский мост Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО), который возвращается с учений в Крыму в пункт постоянной дислокации, пересёк Крымский мост, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Накануне о начале возвращения с полуострова военнослужащих после учений сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. По его словам, задачи манёвров были выполнены.

Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО, движущийся в пункт постоянной дислокации, пересёк Крымский мост. Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эшелоны доставят технику и военнослужащих в пункты постоянной дислокации. В Минобороны добавили, что подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку на поезда и автомобили и двигаются в воинские гарнизоны. Часть подразделений доберётся до мест дислокации своим ходом.

Ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Он отметил, что боевую технику и водительский состав подразделений доcтавят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в реcпублики Дагестан и Северная Оcетия, жeлезнодорожными эшелонами.

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